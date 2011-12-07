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Стоимость подержанных автомобилей в Татарстане поднялась на 7%

В третьем квартале текущего года цены на вторичном автомобильном рынке России выросли на 10% по сравнению с предыдущим, вторым кварталом.

Средняя цена подержанного автомобиля сейчас превышает полмиллиона рублей и составляет 543 тысячи рублей, сообщает автомобильный портал drom.ru.

А вот в Республике Татарстан в третьем квартале 2020 года цены выросли меньше, чем в среднем по стране – на 7%, но зато выше средняя стоимость подержанных автомобилей – она составляет 564 тысячи рублей. 

Специалисты автомобильного портала отмечают также, что подержанные автомобили в хорошем состоянии сейчас стали разбирать быстрее, чем обычно. Так, например, скорость продажи автомобилей в первые 7 дней после публикации объявления увеличилась на 5%.

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