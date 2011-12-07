Антивирусный раф и латте с черничным вареньем: топ осенних напитков из заведений Казани

Surf Coffee

Dancy — 219₽

Капучино, во вкусе которого раскрывается цитрусовый крем, сладкий апельсин и цветки апельсинового дерева на послевкусие.

Haifa — 279₽

Сливочно-ореховый напиток на основе сливок и арахисовой халвы.

Latte B&B — 219₽

Латте с вареньем из темных ягод черники, голубики, украшенное молотым чаем Анчан.

Адреса: ул. Пушкина, 5/43

ул. Кремлевская, 21

ул. Петербургская, 50

Агафредо

Вишневый понч — 150₽

Ароматный напиток на основе вишневого сока с добавлением апельсина, яблока и сладкими медовыми нотками.

Глинтвейн на соке — 235₽

Вишневый и виноградный соки переплетаются вкусами с яблоком, лимоном и апельсином, специи придают пикантности, а мед - сладости осеннему напитку.

Апельсиновый понч — 290₽

В состав входят апельсиновый фреш, мед, корица, а завершающим вкусовым штрихом становится ореховый сироп.

Адреса: ул. Чернышевского, 17

ул. Чистопольская, 28

ул. Галактионова, 6

Coffee Industry

Воронка «ROZA» — 190₽

Альтернативный способ приготовления кофейного напитка, при котором горячая вода проходит через молотый кофе, находящийся в специальной воронке с бумажным фильтром. А сверху — пена с ароматом розы.

Адреса: ул. Дубравня, 1/104

Разведчика Ахмерова, 7

Smorodina

Чай смородина-мята — 190₽

Чай клюква-брусника — 190₽

Чай облепиха-апельсин — 190₽

Фирменные горячие чаи с насыщенным вкусом за счет добавления натуральных ягод, фруктовых пюре и пряностей без использования сиропов.

Адреса: ул. Щапова, 43

ул. Чистопольская, 20а

ул. Лобачевского, 10а

100% кофе

Антивирусный раф — 110₽

Согревающий сливочный напиток на основе эспрессо, имбиря, бадьяна и мяты. Оказывает мощную поддержку иммунитету в сложные периоды распространения инфекций. Радует уникальным сочетанием ингредиентов, придающих вкусу сладость и пряность, заверяют его создатели.

Адреса: ул. Парина, 6

ул. Декабристов, 83

ул. Баумана, 76

ТЦ «Горки Парк»

ул. Пушкина, 8

ТЦ «KazanMall»



