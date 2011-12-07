Антивирусный раф и латте с черничным вареньем: топ осенних напитков из заведений Казани

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Dancy — 219₽
Капучино, во вкусе которого раскрывается цитрусовый крем, сладкий апельсин и цветки апельсинового дерева на послевкусие.
Haifa — 279₽
Сливочно-ореховый напиток на основе сливок и арахисовой халвы.
Latte B&B — 219₽
Латте с вареньем из темных ягод черники, голубики, украшенное молотым чаем Анчан.
Адреса: ул. Пушкина, 5/43
ул. Кремлевская, 21
ул. Петербургская, 50
Вишневый понч — 150₽
Ароматный напиток на основе вишневого сока с добавлением апельсина, яблока и сладкими медовыми нотками.
Глинтвейн на соке — 235₽
Вишневый и виноградный соки переплетаются вкусами с яблоком, лимоном и апельсином, специи придают пикантности, а мед - сладости осеннему напитку.
Апельсиновый понч — 290₽
В состав входят апельсиновый фреш, мед, корица, а завершающим вкусовым штрихом становится ореховый сироп.
Адреса: ул. Чернышевского, 17
ул. Чистопольская, 28
ул. Галактионова, 6
Воронка «ROZA» — 190₽
Альтернативный способ приготовления кофейного напитка, при котором горячая вода проходит через молотый кофе, находящийся в специальной воронке с бумажным фильтром. А сверху — пена с ароматом розы.
Адреса: ул. Дубравня, 1/104
Разведчика Ахмерова, 7
Чай смородина-мята — 190₽
Чай клюква-брусника — 190₽
Чай облепиха-апельсин — 190₽
Фирменные горячие чаи с насыщенным вкусом за счет добавления натуральных ягод, фруктовых пюре и пряностей без использования сиропов.
Адреса: ул. Щапова, 43
ул. Чистопольская, 20а
ул. Лобачевского, 10а
Антивирусный раф — 110₽
Согревающий сливочный напиток на основе эспрессо, имбиря, бадьяна и мяты. Оказывает мощную поддержку иммунитету в сложные периоды распространения инфекций. Радует уникальным сочетанием ингредиентов, придающих вкусу сладость и пряность, заверяют его создатели.
Адреса: ул. Парина, 6
ул. Декабристов, 83
ул. Баумана, 76
ТЦ «Горки Парк»
ул. Пушкина, 8
ТЦ «KazanMall»