Казанская учительница английского языка вошла в пятерку лучших учителей в России

Учительница английского языка гимназии №122 Казани Мария Голованова вошла в топ-пять лучших учителей России. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.

Мария преподает иностранный язык девять лет. И который год убеждается, что не ошиблась с выбором профессии. За это время она выработала свою методику обучения. Мария уверена, что познание других культур возможно только через понимание собственной национальной идентичности. Поэтому на своих уроках она уделяет большое внимание региональному компоненту.

«Мне нравится, что на уроках Марии Вячеславовны мы не только узнаем много нового о разных странах, но и говорим о родном крае, его истории и людях», - сказал один из ее учеников.

Мария представит Татарстан на заключительном этапе федерального конкурса «Учитель года России — 2021». Победителя объявят в Государственном Кремлевском дворце 10 октября.