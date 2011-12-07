На следующей неделе в Татарстане температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла

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На предстоящей неделе в Татарстане, температура воздуха днем будет доходить до 12 градусов тепла, а ночью до -6 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
В течении недели осадков не планируются, вечером будут похолодания ниже нуля. В понедельник днем ожидается до 7-12 градусов цельсия. Ветер северо-восточный умеренный.
Во вторник 6-11 градусов, ночью похолодает до -6, без осадков. Шестого октября, в среду, в республике в ночные часы ожидается до -5 градусов, в дневные часы — 7-12. Осадков не будет, но прогнозируется северо-восточный ветер.
Ранее «Казанские ведомости» опубликовали подробный прогноз на октябрь.