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На следующей неделе в Татарстане температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла

Ночью же ожидаются похолодания до -6 градусов по цельсию.

На предстоящей неделе в Татарстане, температура воздуха днем будет доходить до 12 градусов тепла, а ночью до -6 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В течении недели осадков не планируются, вечером будут похолодания ниже нуля. В понедельник днем ожидается до 7-12 градусов цельсия. Ветер северо-восточный умеренный.

Во вторник 6-11 градусов, ночью похолодает до -6, без осадков. Шестого октября, в среду, в республике в ночные часы ожидается до -5 градусов, в дневные часы — 7-12. Осадков не будет, но прогнозируется северо-восточный ветер.

 Ранее «Казанские ведомости» опубликовали подробный прогноз на октябрь. 

КВ
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