Нередко в глазах людей бизнесмены воспринимаются, как люди, которые заработали свои миллионы на строительстве заводов, вложений в акции или как владельцы нефтяных компаний. Однако существуют и те, кто строит свой бизнес в интернете, не прибегая к каким-то сложным манипуляциям с финансами. Люди просто закупают товар, регистрируются на электронных площадках или маркетплейсах и начинают его реализовывать. Мы поговорили с бизнесменами, продающими товары на маркетплейсах. Кто-то из них открывает свой собственный бизнес в силу жизненных обстоятельств, желая помочь другим людям с такими же проблемами, как у них. А есть и те, кто уже в 19 лет решил открыть собственное дело, чтобы стать финансово независимым. Истории предпринимателей, — читайте в нашем материале.

«Одежда для особенных людей»

Диля Сулейманова и Лариса Вознесенская представляли сегодня одежду для детей с особенностями развития здоровья «GT dress». Аббревиатура «GT» образуется от имени и фамилии сына основательницы бренда — Гайнанова Тимура. Именно благодаря этому двенадцатилетнему мальчику и стал возможен этот проект.

«У меня сын с тяжелой формой ДЦП, и по мере его возрастания, я столкнулась с парой проблем, например, текут слюни. Поэтому и появилась идея нагрудного платка в виде банданы или шарфика, чтобы это не было похоже на слюнявчик, чтобы он был больше как аксессуар, но имел функционал», — рассказала о появлении идеи основательница проекта и мама мальчика Диля Сулейманова.

Она объяснила, что такая проблема встречается не только у детей с ДЦП. К сожалению, с такими проблемами сталкиваются и взрослые люди с различными заболеваниями, или, например, перенесшие инсульт. Поэтому вся их одежда сделана так, чтобы никто и не подумал, что она особенная, чтобы ни ребенка, ни взрослого человека такой аксессуар не выделял.

«По себе знаю, что у всех сидячих детей, когда их поднимаешь, появляется проблема, что у них оголяется спина, соответственно надо боди. Но боди для детей шьют только до 104 размера, поэтому мы стали отшивать их больших размеров. А потом понеслось, Лариса стала общаться с мамами, и мы стали выявлять другие их проблемы», — рассказала как ширился проект Диля Сулейманова.

«Наши конструктора вообще к этому, конечно, не готовы, они не понимают, как сделать так, чтобы одежда была на худых, но при этом широкая, чтобы было удобно надевать», — говорит Диля. Но с этой проблемой предпринимательницы справляются. Сейчас «GT dress» производят не только слюнявчики и боди, но и всевозможную разборную одежду, которая особенно удобна для родителей, у чьих детей из-за болезни есть проблемы с руками, или чьи дети мучаются от судорог после носки обычной одежды. В ассортименте сейчас представлены и комбинезоны, и куртки, и жилетки для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для людей с ментальными расстройствами психики.

Как признается основательница, главная идея ее команды — облегчить жизнь детям и родителям. Они адаптируют одежду под каждое заболевание, популяризируя инклюзию, чтобы каждая мама могла выйти с ребенком на улицу, могла его спокойно одеть и не переживать, что на улице они притягивают лишние взгляды.

Важно отметить, что проект социальный и не раз получал гранты, более того, является лучшим социальным проектом РФ. Помещение для пошива одежды выделило государство, как некоммерческой организации, потому что «GT dress» активно занимаются благотворительностью. «Привлекаем спонсоров и дарим одежду бесплатно. У нас около 2,5 тыс. просьб по всей России. Просят бесплатно, потому что наша целевая аудитория неплатежеспособна», — рассказала Диля Сулейманова.

Сейчас у команды пять швей, но предпринимательницам хочется сделать большую фабрику, где будет мини-детсад, куда мамы-швеи смогут приезжать с детьми.

Девятнадцатилетний предприниматель с заботой об экологии

По соседству с «GT dress» на выставке стоял девятнадцатилетний индивидуальный предприниматель Адель Абызов. У него совсем другая история, он не прямой производитель, его команда работает по франшизе, продавая экологичную бытовую химию. Они закупают товар у казанской компании и реализуют его на маркетплейсах.

Интерес к предпринимательству появился у Аделя не сразу: «Я много где работал за свои 19 лет, и понял, что мне работать на кого-то очень тяжело, всегда хочется делать по-своему, поэтому мы решили попробовать свое дело».

В планах у молодого человека увеличить клиентскую базу, увеличить узнаваемость бренда и, конечно, продажи. «Я буду продолжать работать в этом направлении до конца», — сказал предприниматель.

Первый в мире хиджаб с прорезями для наушников

Еще один проект, представленный на выставке — «Veil Wear». Это национальные головные уборы и бижутерия от татарстанских предпринимателей Риммы и Рустама Кашаповых. «Veil» с английского переводится как «завеса», сразу посвятила в тонкости своего бренда его хозяйка.

«Совместно с супругом мы занимаемся производством головных уборов для мусульман и не только. Ведь покупают и светские женщины, потому что и тюрбан, и чалма — это очень популярные товары среди женщин. Мы создаем полезные вещи для мусульманок, закрываем их боль», — рассказала Римма Кашапова.

Семейная пара создает не просто национальные головные уборы, а инновационные вещи в этой области, например, первый в мире хиджаб с прорезями. Этот предмет гардероба приспособлен не столько для наушников или очков, сколько для фонендоскопа для мусульманок-врачей. Именно поэтому одежду у Кашаповых покупают даже женщины из Дубая.

«Производство у нас на аутсорсинге. У нас нет собственных складов, производства или офиса. Но при этом мы экспортируем по всей России, в страны СНГ, Америку и Канаду», — отметила Римма. Ткани турецкие, никакой синтетики, а все модели и принты супруги придумывают сами. Также еще одной особенностью бренда является тревел хиджаб- это модель без иголок, созданная совместно с путешественницей Азизой.

По словам основателей бренда, сначала они начали продавать за рубеж, только потом их товар пришел на российский рынок. Сейчас за неделю в «Veil Wear» покупают 4- 5 тыс. головных уборов, в месяц — около 20 тысяч. А прибыль по розничным ценам маркетплейсов составляет порядка 4 миллионов в месяц.

В целом, местные бизнесмены поддерживают разные инициативы. Популяризируют не только экологичный образ жизни и инклюзию, но и нацию в целом. При этом каждый проект, так же, как и истории участников, особенный и уникальный.