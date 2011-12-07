Самолет из Петербурга вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Этой ночью борту из Санкт-Петербурга пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту «Казань» из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Самолет следовал рейсом Санкт-Петербург — Ош и приземлился в Казани в 2:37.

«В 4:28 движение по маршруту продолжили. Пассажира госпитализировали в одну из казанских больниц», — говорится в сообщении.

Ранее самолет из Омска также был вынужден сесть в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия 35-летнего пассажира. Он потерял сознание во время полета.