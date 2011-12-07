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Суд обязал жителя Ижевска отработать 500 часов за нетрезвое вождение

Мужчину лишили водительских прав сроком на два года.

В Татарстане задержали пьяного жителя Ижевска и обязали отработать около 500 часов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В начале августа нетрезвого водителя остановили около деревни туба Агрызского района РТ. Мужчину 29-ти лет ранее уже ловили за пьяное вождение. Свою вину он признал.

Суд назначил водителю 460 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Ранее ночью на улице Право-Булачной произошла авария по вине пьяного водителя «Мерседеса».

КВ
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