Суд обязал жителя Ижевска отработать 500 часов за нетрезвое вождение

В Татарстане задержали пьяного жителя Ижевска и обязали отработать около 500 часов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В начале августа нетрезвого водителя остановили около деревни туба Агрызского района РТ. Мужчину 29-ти лет ранее уже ловили за пьяное вождение. Свою вину он признал.

Суд назначил водителю 460 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Ранее ночью на улице Право-Булачной произошла авария по вине пьяного водителя «Мерседеса».