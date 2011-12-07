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Татарстанские дольщики смогут оформить рассрочку на год по задолженностям

Если совокупная задолженность составляет более 90 тыс. рублей, то дольщику можно оформить рассрочку на 12 месяцев.

Дольщики Татарстана могут получить рассрочку по оплате задолженностей. Об этом сообщили на заседании Совета Фонда РТ по защите прав граждан, участников долевого строительства.

Решение приняли из-за частых обращений дольщиков. «Этот вопрос социально важный, поэтому дольщиков с задолженностями решили поддержать, предложив им рассрочку», - рассказал руководитель фонда Иван Новиков.

Например, если у дольщика должен более 90 тыс. рублей по одному помещению, то он может оформить рассрочку на 12 месяцев. Чтобы получить ее, нужно отправить в Фонд заявление с указанием помещения, по которому необходима рассрочка. Также нужно указать желаемый срок рассрочки и реквизиты акта приемки-передачи помещения.

КВ
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