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В Набережных Челнах меценаты отказались кормить пьяных людей

За своей порцией бесплатной еды нуждающийся должен прийти трезвым.

В Набережных Челнах на бесплатную раздачу еды перестанут допускать людей в нетрезвом виде. Об этом сообщил предприниматель Рустам Гатин в своем Instagram.

Год назад Гатин вместе с единомышленниками организовал бесплатное питание для нуждающихся и попавших в сложную жизненную ситуацию.

Они помогают всем, кто к ним обращается. Однако, когда дело касается людей в состоянии алкогольного опьянения, были специальные правила – таких людей ставили в конец очереди либо вообще просили отойти от площадки, рассказал корреспонденту «Челнинских известий» в мае 2021 года предприниматель.

Сейчас пьяных людей к бесплатному питанию подпускать не будут. В то же время, если человек болен алкоголизмом, ему помогут, но он должен прийти за своей порцией трезвым.

КВ
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