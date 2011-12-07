В Набережных Челнах меценаты отказались кормить пьяных людей

В Набережных Челнах на бесплатную раздачу еды перестанут допускать людей в нетрезвом виде. Об этом сообщил предприниматель Рустам Гатин в своем Instagram.

Год назад Гатин вместе с единомышленниками организовал бесплатное питание для нуждающихся и попавших в сложную жизненную ситуацию.

Они помогают всем, кто к ним обращается. Однако, когда дело касается людей в состоянии алкогольного опьянения, были специальные правила – таких людей ставили в конец очереди либо вообще просили отойти от площадки, рассказал корреспонденту «Челнинских известий» в мае 2021 года предприниматель.

Сейчас пьяных людей к бесплатному питанию подпускать не будут. В то же время, если человек болен алкоголизмом, ему помогут, но он должен прийти за своей порцией трезвым.