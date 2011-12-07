В Набережных Челнах на ярмарку привезли более 600 тонн продукции

В Набережных Челнах прошла сельскохозяйственная ярмарка на которую привезли продукцию объемом более 600 тонн из 11 районов Татарстана. Об этом сообщили в мэрии Набережных Челнов.

Всего в городе организовали три ярмарочные площадки, где челнинцы могли купить картофель, лук, морковь, мясо и многое другое.

Свою продукцию представили Агрызский, Актанышский, Аксубаевский, Кукморский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нурлатский, Сармановский, Тукаевский и Ютазинский районы.

Ранее на казанской ярмарке чуть не произошла потасовка. Водителя, который привез овощи, чуть не побили. Он успел достать телефон и включить камеру, по его словам, это его спасло.