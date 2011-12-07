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Объем работ по капремонту жилых домов в Челнах выполнен на 98%

В следующем году планируют отремонтировать еще 142 дома.  

Замначальника исполкома Набережных Челнов Илья Зуев сообщил, что в 2021 году капитальный ремонт коснется 142 домов города.

На совещании в мэрии он рассказал, что текущий объем работ по капремонту жилых домов выполнен на 98%. Речь идет о 214 зданиях с вложением в 1,4 млрд рублей. Отмечается, что сезонные работы полностью завершены, основные планируется сдать к 20 ноября.

Сам мэр автограда Наиль Магдеев поделился, что уже обратился к Премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой пересмотреть сроки проведения капремонта жилфонда.

КВ
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