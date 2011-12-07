Объем работ по капремонту жилых домов в Челнах выполнен на 98%

Замначальника исполкома Набережных Челнов Илья Зуев сообщил, что в 2021 году капитальный ремонт коснется 142 домов города.

На совещании в мэрии он рассказал, что текущий объем работ по капремонту жилых домов выполнен на 98%. Речь идет о 214 зданиях с вложением в 1,4 млрд рублей. Отмечается, что сезонные работы полностью завершены, основные планируется сдать к 20 ноября.

Сам мэр автограда Наиль Магдеев поделился, что уже обратился к Премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой пересмотреть сроки проведения капремонта жилфонда.