Врачи челнинского БСМП спасли мужчину от ампутации ноги

В больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов провели серьезную операцию по восстановлению ноги. Об этом стало известно из официального Instagram-аккаунта учреждения.

Сообщается, что при таких признаках повреждения, с какими поступил пациент, обычно производят ампутацию. Но пострадавшему повезло, ему решили сохранить стопу. За дело взялся известный в Автограде травматолог-ортопед БСМП Айдар Нагуманов. Ранее он уже имел успех в подобной операции.

В опубликованном посте сказано, что в первую очередь врач сохранил «единственный̆, почти уцелевший сосуд, на котором и держалась стопа», зашив поврежденную переднюю большеберцовую артерию. Позже пациенту восстановили и остальные два сосуда посредством специальных протезов. В конце операции мужчине установили аппарат внешней фиксации, позволивший скрепить кости и мышцы ноги.

Отмечается, что уже на следующий день у татарстанца работали все мышцы и полностью восстановилось кровообращение. Сейчас его выписали. Встать снова на ноги он сможет в ближайшие полгода.