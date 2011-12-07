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Казанцы стали реже заражаться ВИЧ-инфекцией

На 1 ноября в Татарстане зарегистрировано свыше 22 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей республики.
В Казани таковых свыше 8,8 тысяч человек. На учет в диспансер встали всего чуть более 5 тысяч жителей столицы, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. В 2017 году в Казани наблюдалось снижение заболеваемости ВИЧ-инфекции на 18%. В тоже время растет доля зараженных половым путем. Две трети инфицированных – мужчины. 70% из них не семейные и не имеют постоянного полового партнера. В 2 раза больше стало инфицированных среди горожан в возрасте от 30 до 50 лет и меньше заразившихся казанцев до 30 лет.
КВ
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