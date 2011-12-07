Объем промышленного производства в столице РТ вырос на 6,4%

По сравнению с прошлым годом, в 2018 году в Казани объем промышленного производства вырос на 6,4%. В экономику города привлечено свыше 106 млрд рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Наибольший рост производства показали производители пищевых продуктов – 54,7%, машиностроительные предприятия – 25,8 %, предприятия по производству бумаги и бумажных изделий – 18,2%.