История Татарстана в вещах. Выпуск №52

О чем поет старая гармонь?

Мой дед Александр Константинович Симаков считался первым человеком на деревне. Он был гармонистом, а значит, без него не обходилось ни одно гулянье. В те времена музыкант мог утешить в минуты печали и присоединиться ко всеобщему ликованию в праздничный день. Раньше гармони придавали особое значение, ведь на ней играли в каждом уголке нашей огромной страны. Пел дед на трех языках: русском, чувашском, татарском. Особенно любил «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого и татарскую плясовую. В его репертуаре песни были разные, но их объединяла удивительная душевность, пронизанная светлой грустью. Соберутся, бывало, люди за большим столом, заставленным безыскусными угощениями, и поют. Слова знали все - от мала до велика. И это был настоящий народный хор.

К слову, дедушка никогда не учился в музыкальной школе и не знал нотной грамоты. Обычный деревенский житель, любивший рыбалку, запах свежего сена и пироги с морковью. Однако как вдохновенно он нажимал на кнопки, складывая аккорды в музыкальную мозаику! Мелодию дед подбирал, внимательно прислушиваясь к инструменту и целиком погрузившись в собственные мысли. Отец его тоже был гармонистом-самоучкой. Именно от него перенял дедушка любовь к голосистой «народной певунье».

Гармонь дед приобрел в конце 60-х годов. И до самой смерти с ней не расставался. Солировал инструмент и на свадьбе моих родителей, и в мои первые дни после рождения. А еще гармонь звучала во время первомайских демонстраций в Казани. Дед крепко прижимал инструмент к груди, а тот наполнял улицу задорной музыкой.

Дедушка очень хотел, чтобы играть на гармони научилась я, его внучка. Однако в юности я отдала предпочтение интеллигентной гитаре. «Ничего, завещаю гармонь тебе, - говорил дед. - Когда-нибудь пригодится».

После смерти дедушки инструмент лет 10 лежал без дела. Старая гармонь «Беларусь» бережно хранилась в нашем доме. Тяжелая, в облупившемся жестком чехле, она стояла в углу платяного шкафа.

В наше время интерес к гармони угасает. Уходит в прошлое прекрасная музыкальная традиция. На дискотеках и свадьбах звучат в основном фонограммы. Тем не менее встречаются еще люди, влюбленные в русскую двухрядку. Однажды летним вечером я возвращалась с работы домой. Вдруг откуда-то донеслись знакомые звуки. «Неужели гармонь?!» - обрадовалась я. И заглянула во двор, из которого доносилось протяжное пение инструмента. На скамейке под березой сидел музыкант - не старый еще мужчина с аккуратной бородой, и исполнял песню «Старый клен». Гармониста окружала небольшая толпа людей, состоявшая главным образом из детей и стариков. Собравшиеся внимательно вслушивались в мелодию. «Надо же! - подумала я. - Гармонь все еще нужна людям!»

И меня вдруг к ней потянуло. Купив в музыкальном магазине самоучитель, я сумела запомнить несколько простых композиций, а что-то подобрала сама. И несмотря на то что инструмент очень старый и периодически приходится приклеивать на место отвалившиеся клавиши, голос его слышится все чаще в нашем доме. Возьмешь инструмент в руки, растянешь меха и забудешь о повседневной суете. И вот уже гармонь в моих руках поет о простых радостях, протягивая цепочку нот из прошлого в настоящее.

Елена Симакова, Казань

Бабушкины коврики

В каждом доме есть вещи, которые и носить по каким-либо причинам нельзя, и выбросить жалко. Кто-то их на антресоли складывает, кто-то на дачу или в деревню родственникам увозит, а кто-то на мусорку выбрасывает. Оказывается, этим вещам можно найти применение. Об этом мы узнали от нашей бабули - Клавдии Николаевны Савадеровой.

Она переехала к нам жить осенью, когда в огороде уже все было убрано. Ноги на восемьдесят втором году жизни ходить почти перестали. Одной жить в деревне стало тяжело. С ее появлением жизнь в нашем доме сильно изменилась. Клавдия Николаевна очень любила порядок и терпеть не могла, когда кто-то без дела сидел. Семья у нас большая была, но она всем работу находила. Сама то пряла, то пряжу сучила, то клубки сматывала. С собой из деревни целый мешок овечьей шерсти привезла. За два месяца на всю семью навязала носков и варежек. Мы подумали, теперь-то бабушка отдыхать будет, но не тут-то было.

Увидев в кладовке мешки со старыми вещами, она решила и их в дело пустить. Достала ножницы и заставила нас резать эти вещи на ленточки. До приезда бабушки мы по вечерам просто сидели и смотрели телевизор. Теперь при этом еще и работали. Бабушка строго следила, чтобы ленточки наши были одинаковой ширины. Потом мы их сшивали и сматывали в клубки. Такая работа нам даже понравилась - клубки у каждого разного цвета и размера получались. Лежали они в одной большой коробке и были похожи на новогодние шары. Почему мы Новый год любим? Потому что чуда от него ждем, чего-то необычного и радостного. Вот и наши клубочки очень скоро в разноцветные веселые круглые коврики стали превращаться. Из обыкновенных щепок бабушка деревянных крючков нам наделала. Чтобы пальцы не ободрать, стеклышком их отшлифовала, и крючки гладкими стали.

Первый коврик бабушка вязала медленно, объясняла, как петли нанизывать, как нитки для узора соединять, как завершить коврик, чтобы он не распустился и узелка не видно было. Сегодня бы сказали: «Мастер-класс провела». И мы за работу принялись. Вязать коврики было нелегко, но очень интересно. Ряд за рядом появлялись разноцветные круги, а мы узнавали в них свои старые носки, футболки, юбочки. У бабушки работа шла легко, коврики получались ровные, а узоры как будто сами собой складывались. Как мы ни старались, а угнаться за нашей мастерицей не могли. Бабушка только посмеивалась, когда наш кружок вдруг в шапочку превращался, заново распускала неправильно связанный ряд и помогала новые петли набрать.

За зиму у нас 50 ковриков получилось! Все они были разные, но такие красивые! Жалко было такую красоту под ноги стелить, но бабушка сказала, что ногам тоже уют нужен. Большую часть наших изделий мы раздарили родным и знакомым. Всем подарки понравились.

А еще рассказывала нам бабушка, как из старых вещей лоскутные одеяла шили, ковровые дорожки на станке ткали, покрывала на лавки и сундуки мастерили... «У хорошей хозяйки ничего пропадать не должно, каждой вещи свое место найти надо», - наставляла нас бабушка. Сегодня мы сами бабушками стали, а науку ту помним: зря вещи не выбрасываем. Стараемся и внуков своих этому научить.

Галина Шмелева, с. Кощаково, Пестречинский район РТ

Уважаемые читатели!

Редакция хотела бы получить ваши рассказы о вещах, памятных многим татарстанцам, таких, например, как первые телевизоры, приемники, магнитофоны, радиола, патефон, велосипед, советские мотоциклы, мотороллеры и мопеды, гитара, гармонь, баян, аккордеон, балалайка, курай, губная гармошка, этажерка, чернильница-непроливайка, тетради с портретом маленького Володи Ульянова, щипцы для сахара, отрывной настенный календарь, авоська, ковер, стиральная машина (круглая), прибор для выжигания, вязаный круглый коврик, счеты, значки, безмен (рычажные весы), сифон, логарифмическая линейка, подстаканник, кирзовые сапоги, брюки клеш, прощайки, хрустальная посуда, торшер, игрушки, настольные игры, умывальник, чугунок (список можете дополнить сами).

Редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ в ноябре 2017 года дала старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ». Проект посвящен 100-летию ТАССР.

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Просим принять активное участие в акции «История Татарстана в вещах» сотрудников музеев.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА