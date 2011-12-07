Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения от коронавируса, сообщает «РБК».

В России уже произвели порядка 2 млн доз вакцины от COVID-19. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал президент.

Вакцинация начнется с врачей и учителей, которые находятся в зоне риска.

Путин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой «организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации».

В свою очередь, Голикова уточнила, что вакцинация будет бесплатной и проводиться на добровольной основе.