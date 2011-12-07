С 3 по 13 декабря подписку на издания «Татмедиа» можно оформить со скидкой 13%

С 3 по 13 декабря подписку на газеты и журналы АО «Татмедиа» на первое полугодие 2021 гожа можно оформить со скидкой 13%. Сделать это можно в отделениях «Почты России», а также онлайн на сайте tatmedia.ru/podpiska.

Инициатором декады подписки выступило АО «Почта России». В рамках акции можно подписаться на журналы «Сююмбике», «Идель», «Казан утлары», городской журнал «Казань» и газету «Казанские ведомости», журнал «Татарстан», на районные периодические издания, а также на татарские детские издания «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», «Көмеш кыңгырау».