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С 3 по 13 декабря подписку на издания «Татмедиа» можно оформить со скидкой 13%

Оформление подписки происходит в отделениях «Почты России».

С 3 по 13 декабря подписку на газеты и журналы АО «Татмедиа» на первое полугодие 2021 гожа можно оформить со скидкой 13%. Сделать это можно в отделениях «Почты России», а также онлайн на сайте tatmedia.ru/podpiska.

Инициатором декады подписки выступило АО «Почта России». В рамках акции можно подписаться на журналы «Сююмбике», «Идель», «Казан утлары», городской журнал «Казань» и газету «Казанские ведомости», журнал «Татарстан», на районные периодические издания, а также на татарские детские издания «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын», «Көмеш кыңгырау».

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