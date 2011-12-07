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В Татарстане волонтеры отработали около 20 тыс. обращений за время пандемии

В республике помощь нуждающимся оказывают более 6 тыс. добровольцев.

В Татарстане с начала пандемии волонтеры проекта «Мы вместе!» и движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отработали почти 20 тыс. обращений, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она также уточнила, что в движения входит более 6,6 тыс. волонтеров.

Напомним, проект «Мы вместе!» и движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» были созданы в начале 2020 года, когда в стране началась пандемия. Волонтерские движения продолжают оказывать помощь нуждающимся.

Всего в Татарстане действуют 1,2 тыс. добровольческих объединений, в которых работают 62,9 тыс. волонтеров. 

КВ
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