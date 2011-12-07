Команда «КАМАЗ-мастер» прибыла в Перу для старта в ралли «Дакар-2019»

Команда «КАМАЗ-мастер» прибыла в столицу Перу для старта в ралли «Дакар-2019», завтра экипажам предстоит пройти административные и технические проверки. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы команды Эрик Хайруллин.«Вторая группа «КАМАЗ-мастер» прибыла в Лиму вечером 3 января, сейчас вся команда в сборе и готовится к старту. Сегодня мы будем заниматься подготовкой техники, а в субботу, 5 января пройдут административные и технические проверки», – сказал Хайруллин. По его словам, вся техника команды была доставлена в Лиму заранее.Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на «Дакар-2019» команда выставит четыре экипажа, которые примут участие в гонке на заново сконструированных спортивных грузовиках. Два из них имеют рядные шестицилиндровые двигатели и автоматические коробки передач. Обновление грузовиков связано с изменениями в регламенте «Дакара», ограничивающими максимальный объём моторов в грузовом зачёте с 2019 года 13-ю литрами. Новые автомобили в буквальном смысле стали носителями новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли.Марафон стартует 6 января из столицы Перу Лимы и составит 5 тыс. километров. Финиш гонки после 10 этапов также состоится в Лиме.