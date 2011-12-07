В Татарстане ожидаются сильные метели и снегопад

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в Татарстане могут ухудшиться погодные условия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.С шести часов вечера сегодня и до шести часов вечера завтрашнего дня на территории республики и в Казани ожидаются сильные метели и снегопад, а на дорогах образуются снежные заносы и гололед.МЧС настоятельно рекомендует пешеходам использовать нескользящую обувь и перемещаться при сильных метелях неспеша, а любителям активного отдыха иметь при себе исправные средства связи.Метель, гололед и снегопад представляют опасность для всех участников дорожного движения. Водителям следует избегать резких торможений, обратить внимание на исправность авто, а также быть бдительными во время движения.