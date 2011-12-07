Дети из приюта Аксубаева получили подарки от Деда Мороза

Воспитанники приюта «Мечта» в Аксубаево получили подарки от Деда Мороза, сообщает ИА «Татар-информ».

Дети написали письма Деду Морозу, в которых поделились рассказами о себе и своих желаниях. Письма были переданы благотворительному фонду «Доброе дело», который представил Иван Курапов.

«Очень хочется, чтобы для детей была такая же праздничная атмосфера и они верили в добрых волшебников, независимо от эпидемиологической ситуации в мире. Новый год он и есть Новый год», — сказа Иван.

Подарки для 31 ребенка были переданы через директора учреждения Любови Старшининой. Из-за ограничений, связанных с пандемией, соцучреждения работают в закрытом режиме.

Среди подарков для детей оказались сноуборд, машинки, кроссовки, флешки, косметика, мягкие игрушки и другие.