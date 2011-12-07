Первый этап «Дакара» выиграл экипаж Дмитрия Сотникова

Первый этап ралли-марафона «Дакар-2021» выиграла команда Дмитрия Сотникова, сообщается на официальном сайте команды.

«Со старта ехали за Андреем Каргиновым, постоянно держали его в поле зрения. Думаю, он тоже нас видел в зеркала. Вместе боролись с пылью, которая мешала подобраться к другим грузовикам. Потихоньку начали нагонять, видели стоящего Андрея, но он показал, что ему не нужна помощь», — рассказал Сотников.

После этого был «непростой каменистый участок, на котором некоторые из машин стояли с пробитыми колесами или ехали очень медленно», команда на нем была предельно аккуратной. Затем команда Сотникова обогнала два заблудившихся экипажа.

«Километров за 50 подъехали к Мацику, сигналили ему, но он не пропустил. Пришлось финишировать буквально в пяти метрах позади него», заключил он.

Результаты татарстанцев на финише были следующие: участок в 277 км они преодолели за 3 часа 17 минут 50 секунд.