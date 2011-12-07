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В Казани в караоке-клубе произошла массовая драка 1 января

Эксперты перечислили самые необычные вызовы в новогодние каникулы.

В Казани в караоке-клубе произошла массовая драка 1 января. Гости заведения не давали друг другу спеть. О таком инциденте сообщил генеральный директор компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков РИА «Новости», когда рассказывал о причинах самых необычных тревожных вызовов.

О перепалке в караоке-клубе известно, что словесная ругань переросла в рукоприкладство, к которому подключились все гости заведения и персонал. Место происшествия не уточняется.

Цыбаков также рассказал, что утром 1 января в Смоленске подрались несколько Дедов Морозов и Снегурочек. А в Челябинске подрались два соседа из-за того, что один из них в костюме Деда Мороза хотел поздравить сына другого. 

КВ
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