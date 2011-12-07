В Казани задержали жителя Оренбургской области, осужденного за грабеж

В Казани задержали жителя Оренбургской области, которого осудили в республике Марий Эл за грабеж. В конце декабря мужчина был объявлен в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

Сообщение о том, что осужденного мужчину заметили на ул. Девятаева поступило росгвардейцам 3 января. Стражи порядка прибыли на место и обратили внимание на мужчину, подходившего по описанию.

После задержания личность мужчины была установлена. Выяснилось, что это действительно разыскиваемый, который скрывался от наказания, назначенного судом.

Задержанный был передан в полицию для дальнейшего разбирательства.