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В Казани задержали жителя Оренбургской области, осужденного за грабеж

Мужчина был объявлен в розыск в конце декабря.

В Казани задержали жителя Оренбургской области, которого осудили в республике Марий Эл за грабеж. В конце декабря мужчина был объявлен в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

Сообщение о том, что осужденного мужчину заметили на ул. Девятаева поступило росгвардейцам 3 января. Стражи порядка прибыли на место и обратили внимание на мужчину, подходившего по описанию.

После задержания личность мужчины была установлена. Выяснилось, что это действительно разыскиваемый, который скрывался от наказания, назначенного судом.

Задержанный был передан в полицию для дальнейшего разбирательства.

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