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В Татарстане с начала 2021 года произошло 45 пожаров

С начала года на пожарах погибли семь человек.

В Татарстане с начала 2021 года произошло 45 пожаров, на которых погибли семь, а пострадали — 14 человек. Такие данные привели в ГУ МЧС России по РТ.

За аналогичный период прошлого года случилось 29 пожаров, на которых никто не погиб.

Среди основных причин пожаров в праздники: непотушенные сигареты и неосторожное обращение с огнем, а также неправильное использование печей, неисправность электрооборудования и авто.

В МЧС советуют не злоупотреблять алкоголем и не курить в квартире. Не нужно оставлять без присмотра детей и включенные газовые и электроприборы.

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