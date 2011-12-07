В Татарстане за сутки коронавирус выявлен у 87 человек

В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 87 жителей республики, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

«46 человек госпитализированы, 41 получает лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Больше всего заболевших выявлено в возрастных категориях от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет — по 22 человека. 16-ти заболевшим — от 70 до 80 лет.

49 случаев заражения выявлены — в Казани, 17 — в Зеленодольском районе, пять — в Набережных Челнах. Меньшее количество заболевших выявлено еще в 10 муниципалитетах РТ.

С начала пандемии COVID-19был диагностирован у 13 633 человек, 10 798 зараженных — вылечились (+21 за сутки).