Татарстан — единственный регион РФ сразу с 3 объектами наследия ЮНЕСКО

Татарстан — единственный регион, где есть сразу 3 объекта ЮНЕСКО. Об этом рассказал Сергей Брилев в программе «Вести» на канале «Россия 1».К Казанскому Кремлю прибавились объекты, восстановлением которых занимался фонд «Возрождение» под покровительством Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, Древний Болгар и остров-град Свияжск.Сергей Брилев лично посетил Татарстан и осмотрел мусульманский и православный исторические памятники.Расширенную версию интервью можно будет посмотреть в дневное время на канале «Россия-24».