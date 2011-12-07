Глава челнинского исполкома объяснил, почему в 68-м микрорайоне не может быть построен детский сад или школа

Жители Набережных Челнов выразили недовольство на строительство жилого дома в 68-м микрорайоне. Глава исполнительного комитета Фарид Салахов объяснил, почему на его месте не может быть построен детский сад или школа.

По словам Салахова, размещение школьного или дошкольного учреждения на улице Яруллина не предусмотрено генплане города в связи с расположением микрорайона. Ранее территория именовалось зоной «Ж-3», где строились индивидуальные, блокированные и малоэтажные жилые дома. Затем территорию под частными домами изменили на зону «Ж-2», а пустой земельный участок на улице Яруллина остался в зоне «Ж-3».

«Это сделано для того, чтобы на соседних 4−6 участках не был построен многоквартирный дом. С соблюдением всех норм законодательства данный земельный участок после проведения аукциона предоставлен в аренду ООО „Стройпроект-Плюс“ на пять лет. Компания получила разрешение на строительство 14 января 2021 года», — заявил Салахов.

Отмечается, что вопрос потребности образовательного учреждения был также рассмотрен исполкомом. Там пояснили, что строить школу в 68-м микрорайоне., рассчитанную на 800 человек, не могут, так как она будет практически пустой. Аналогичная ситуация обстоит и с взведением детсада.