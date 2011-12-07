Капремонт корпуса инфекционной больницы в Челнах может возобновиться через 20 дней

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что если заболеваемость COVID-19 в городе пойдет на спад, то капремонт корпуса инфекционной больницы может возобновиться через 20 дней.
Приостановили ремонт корпуса Б в прошлом году, посчитав неразумным в разгар пандемии выводить из оборота койко-места.
Магдеев подчеркнул, что никаких препятствий, кроме коронавируса, для ремонта не существует. А потому, как появятся свободные койки, процесс реконструкции будет продолжен.