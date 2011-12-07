Казанцы создали петицию о разгрузке Мамадышского тракта

Жители Казани создали петицию с просьбой разгрузить Мамадышский тракт и построить дополнительные заезды в ЖК «Весна». Петиция опубликована на официальном портале госуслуг РТ.

Документ включает в себя несколько обращений: к исполкому Казани, к администрации Советского района и Управлению архитектуры и градостроительства.

Обращение, касающееся создания дополнительных заездов в ЖК «Весна» поддержали 84 человека. Люди жалуются, что на территории ЖК только один выезд и заезд, из-за чего местным жителям приходится стоять в многочасовых пробках, чтобы выехать в город.

Петицию с просьбой разгрузить Мамадышский тракт подписали более 200 человек. Казанцы просят власти построить дополнительные съезды и развязки на автодороге.