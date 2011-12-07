Минобороны РФ займется строительством нового военного госпиталя в Казани

В Казани появится новый военный госпиталь на 150 койко-мест. Строительством его займется Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Известно, что общая площадь застройки превысит 12,5 тыс. кв. метров. Эскизы и проектные решения нового госпиталя уже подготовлены подведомственными организациями. Речь идет о главном корпусе с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционном корпусе, а также об объектах обеспечивающей инфраструктуры.

Сообщается, что в госпитале будут оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь не только военнослужащим, членам их семей и военным пенсионерам, но и другим жителям республики.