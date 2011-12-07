Минздрав РТ: Онкологические заболевания имеет каждый 35-й татарстанец

Главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов заявил, что онкологические заболевания имеет каждый 35-й татарстанец.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что на учете в республике стоят более 110 тыс. пациентов. Отмечается, что среди онкологических заболеваний в Татарстане 13% приходится на злокачественные новообразования толстой кишки, 12,1% — на ЗНО кожи, а 11,9% — на ЗНО молочной железы.

По словам главного внештатного онколога ПФО Рустема Хасанова, у пожилых людей вероятность развития онкологического заболевания выше. На это он выделил две причины: «Первая — улучшение выявления, а вторая — мы живем дольше, а значит больший пул человечества может заболеть раком».

Сообщается, за прошлый год смертность удалось снизить на 1,5%.