На поддержку МСП в Татарстане выделили более 1,2 млрд рублей

В текущем году на поддержку предпринимателей Татарстана будет направлено более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Так, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предпринимателям и самозанятым гражданам будут предоставлены микрозаймы по льготной ставке, поручительства, а также гранты на реализацию социальных проектов.

Чтобы получить имущественную, экспортную и информационно-консультационную и поддержку, можно связаться по телефону горячей линии: 8 (843) 524-90-90.