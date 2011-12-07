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На поддержку МСП в Татарстане выделили более 1,2 млрд рублей

Теперь гранты, поручительства и микрозаймы по льготной ставке доступны и самозанятым гражданам.

В текущем году на поддержку предпринимателей Татарстана будет направлено более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Так, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предпринимателям и самозанятым гражданам будут предоставлены микрозаймы по льготной ставке, поручительства, а также гранты на реализацию социальных проектов. 

Чтобы получить имущественную, экспортную и информационно-консультационную и поддержку, можно связаться по телефону горячей линии: 8 (843) 524-90-90.

 

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