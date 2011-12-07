На популярный сервис доставки возбудили дело за рекламу по телефону»

В зоне внимания Татарстанского УФАС России свыше десятка номеров, с которых буквально одолели граждан навязчивыми рекламными звонками, сообщает ведомство.

На этот раз ответчиков трое: питерские ООО «Умный ритейл» и ООО «Умное пространство», выступившие рекламодателями, и московское ООО «Е-Телеграф». Все они подозреваются в распространении рекламы по телефону без предварительного согласия абонента.

Как только татарстанцы отвечали на входящий звонок, шла реклама сервиса доставки продуктов «Самокат». Оказалось, сайт сервиса «Самоката» принадлежит компании «Умное пространство». По одному адресу с ним в Санкт-Петербурге располагается «Умный ритейл», а на «Е-Телеграф» оформлены телефонные номера, указанные в обращениях граждан.

Компаниям-нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей. Дело рассмотрят во второй половине февраля, сообщает Татарстанское УФАС России.