Нарушитель масочного режима в РТ получил 40 часов обязательных работ

В Татарстане за нарушение масочного режима и игнорирование соответствующего штрафа житель Лениногорска получил 40 часов обязательных работ.

По сообщению пресс-службы управления ФССП России по РТ, 48-летний мужчина был пойман за повторное нарушение мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. После того, как он проигнорировал выплату штрафа, документ о взыскании долга поступил приставам. Однако ситуация не изменилась. Тогда сотрудники ведомства обратили взыскание на зарплату и банковские счета неплательщика и составили протокол по статье 20.25 КоАП РФ.