Печатная продукция «Татмедиа» станет продаваться в «Пятерочке»

Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил, что медиахолдинг начинает продажи газет и журналов в торговой сети «Пятерочка». В магазинах будут устанавливать вендинговые автоматы.

О начале сотрудничества «Татмедиа» с Х5 Retail Group Садыков сообщил сегодня в докладе главе республики Рустаму Минниханову. Он рассказал, что осваивать новые формы реализации печатной продукции медиахолдинг начал с прошлого года.

Так, благодаря новым решениям объем реализации газет и журналов увеличился на 75, а число точек продаж изданий «Татмедиа» в 2020 году увеличилось на 25%.

На данный момент в столице РТ проходит конференция по расширению сотрудничества компании X5 Retail Group с товаропроизводителями Татарстана.