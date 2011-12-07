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Перед 50 татарстанцами погашены долги по зарплате

Два предприятия Татарстана выплатили своим работникам долги по заработной плате. Общая сумма погашенной задолженности составила почти 320 тысяч рублей.

43 сотрудникам ООО «КФХ Архангельское» Новошешминского района выплатили долги на сумму 240,291 тысяч рублей.

А индивидуальный предприниматель Ф.Т. Садыков погасил долги по зарплате перед 7 работниками на общую сумму 78,4 тысяч рублей.

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