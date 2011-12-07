Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Почтовики назвали самые читающие районы Татарстана

Общий объем подписных печатных изданий в республике на первое полугодие 2021 года составил более 900 тысяч экземпляров.

Почта России составила рейтинг самых читающих районов республики. По итогам второго полугодия 2020 года активнее всего периодические издания выписывали жители Актанышского, Алькеевского и Черемшанского районов, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстан.

Общий объем подписных печатных изданий в республике на первое полугодие 2021 года составил более 900 тысяч экземпляров. 87% татарстанских подписчиков выбрали центральные и республиканские издания, 13% — районные. 

Таким образом, на 1 000 жителей Республики Татарстан приходится 212 экземпляров газет и журналов, оформленных по подписке.

КВ
Лента новостей