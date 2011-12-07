Почтовики назвали самые читающие районы Татарстана

Почта России составила рейтинг самых читающих районов республики. По итогам второго полугодия 2020 года активнее всего периодические издания выписывали жители Актанышского, Алькеевского и Черемшанского районов, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстан.

Общий объем подписных печатных изданий в республике на первое полугодие 2021 года составил более 900 тысяч экземпляров. 87% татарстанских подписчиков выбрали центральные и республиканские издания, 13% — районные.

Таким образом, на 1 000 жителей Республики Татарстан приходится 212 экземпляров газет и журналов, оформленных по подписке.