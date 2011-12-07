С 1 февраля в России повысили соцвыплаты

Итак, с 1 февраля в России проводится традиционная индексация социальных выплат. Было объявлено, что в этом году выплаты будут увеличены на 3,7%. Но в итоге повышение будет более значительным — на 4,9%.

По информации пресс-службы Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, повышение коснется 327791 жителя нашей республики. Получателями ежемесячных денежных выплат являются инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории граждан. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.

Кроме этого, на 4,9% проиндексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг — соцпакет. По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами либо деньгами. Теперь стоимость набора составляет 1211,66 рубля в месяц.

Еще одна приятная новость. Правительство одобрило выделение средств для сдерживания цен на муку и хлеб. Как сообщает «Парламентская газета», эти меры будут действовать до 30 июня 2021 года. Для стабилизации цен на муку и хлеб с 1 февраля установлена тарифная квота в 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Особенно активно обсуждается, что в российском сегменте интернета объявлена война с нецензурной лексикой. С 1 февраля владельцы соцсетей должны будут также выявлять и блокировать противоправную информацию (например, детскую порнографию, призывы к самоубийству, пропаганду наркотиков). За отказ удалять запрещенную российским законодательством информацию для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, предложено ввести штрафы до 8 млн рублей.

В какой-то степени осложнится жизнь автомобилистов. Разрешение на тюнинг автомобиля не выдадут, если заключение испытательного центра и протокол проверки не будут обнаружены в специальном реестре. В случае если работы с машиной уже проведены, а эти документы не в порядке, получить свидетельство о проведении осмотра авто в ГИБДД не получится.