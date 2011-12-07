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Татарстан на «Театральном Поволжье» представит спектакль «Микроскоп» и постановку «Перепутанная сказка»

Республику на фестивале представит студенческий коллектив «дебют» и детский театр эстрады сатиры и юмора «ЕрашОК».

Татарстан на окружном фестивале «театральное Поволжье» представит студенческий коллектив «Дебют» Альметьевского нефтяного института и детский театр эстрады сатиры и юмора «ЕрашОК» из Казани, сообщает оргкомитет конкурса.

Участники представят спектакль «Микроскоп» (студколлектив «Дебют») и постановку «Перепутанная сказка» (детский театр «ЕрашОК»).

Также на конкурсе выступят представители Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Саратовской областей.

Видеоверсии спектаклей-победителей региональных этапов будет посмотреть на сайте проекта: http://театральноеприволжье.рф.

Финал фестиваля пройдет в марте 2021 года. Лучшие спектакли определятся путем голосования экспертного жюри — представителей регионов округа. Коллективы-финалисты получат памятные знаки и гранты на постановку нового спектакля. За первое места дадут 200 тыс. рублей, за второе — 150 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей. 

КВ
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