Ученые КГМУ открыли химические соединения, которые в будущем помогут в борьбе с раком

Ученые КГМУ открыли химические соединения, которые в перспективе смогут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на автора разработки. Доктора медицинских наук, члена-корреспондента Академии наук РТ Сергея Бойчук.

«Мы синтезировали ряд соединений, которые рассматриваются в качестве перспективных химиопрепаратов. Соединения показали высокую активность в отношении различных опухолей: рак легкого, молочной и предстательной железы, ряда сарком», — пояснил собеседник агентства.

На данном этапе начались доклинические испытания на мышах. Результаты будут получены в ближайшие несколько недель. Следующий этап — исследование на токсичность и тератогенность химичкеских соединений.