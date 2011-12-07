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Ученые КГМУ открыли химические соединения, которые в будущем помогут в борьбе с раком

Соединения показали высокую активность в отношении различных онкологических опухолей.

Ученые КГМУ открыли химические соединения, которые в перспективе смогут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на автора разработки. Доктора медицинских наук, члена-корреспондента Академии наук РТ Сергея Бойчук.

«Мы синтезировали ряд соединений, которые рассматриваются в качестве перспективных химиопрепаратов. Соединения показали высокую активность в отношении различных опухолей: рак легкого, молочной и предстательной железы, ряда сарком», — пояснил собеседник агентства.

На данном этапе начались доклинические испытания на мышах. Результаты будут получены в ближайшие несколько недель. Следующий этап — исследование на токсичность и тератогенность химичкеских соединений. 

КВ
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