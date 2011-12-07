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В чистопольском «Раздолье» прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

Выяснилось, что допущенные нарушения санитарных норм стали причиной распространения норовирусной инфекции (кишечного гриппа) среди несовершеннолетних детей и обслуживающего персонала.

Чистопольская прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в оздоровительном комплексе для детей «Раздолье», сообщает надзорное ведомство.

Выяснилось, что допущенные нарушения санитарных норм стали причиной распространения норовирусной инфекции (кишечного гриппа) среди несовершеннолетних детей и обслуживающего персонала.

Оказалось, в пищеблоке работал кухонный работник, который не сдавал необходимые анализы на возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии. Антисептики на пищеблоке тоже отсутствовали, а в смывах с посуды были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Прокуратура потребовала от руководства комплекса срочно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности.

КВ
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