В чистопольском «Раздолье» прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

Чистопольская прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в оздоровительном комплексе для детей «Раздолье», сообщает надзорное ведомство.

Выяснилось, что допущенные нарушения санитарных норм стали причиной распространения норовирусной инфекции (кишечного гриппа) среди несовершеннолетних детей и обслуживающего персонала.

Оказалось, в пищеблоке работал кухонный работник, который не сдавал необходимые анализы на возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии. Антисептики на пищеблоке тоже отсутствовали, а в смывах с посуды были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Прокуратура потребовала от руководства комплекса срочно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности.