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В Казани полиция предотвратила массовую драку

Задержаны 42 человек.

В Казани полицейские предотвратили массовую драку, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В пресс-службе пояснили, что в полицию поступила оперативная информация о том, что между группами молодых людей вспыхнул конфликт, который может перерасти в массовую драку.

На место выехали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и бойцы спецназа. Правоохранители задержали 42 человека.

В машине одного из них были обнаружены 30 прутов арматуры, а в багажнике другого участника — самодельный пистолет.

По факту обнаружения оружия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

КВ
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