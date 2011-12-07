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В Казани пройдет благотворительная акция по сбору крови

Помощь будет направлена на паллиативных пациентов.

В Казани в Республиканском центре крови проходит донорская благотворительная акция. Сегодня, 4 февраля и 5 числа можно оказать помощь людям с онкозаболеваниями. 

Как сообщают организаторы акции, сдать кровь можно по адресу: пр.Победы, 85.

Следует помнить, что за 72 часа до процедуры нельзя пить лекарства, которые содержат аспирин и анальгетики, а за 48 часов — не пить спиртные напитки. Также необходим полноценный отдых перед сдачей крови. Противопоказаниями к донорской акции являются паразитарные, инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. 

КВ
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