В Казани стартовала спартакиада специальной Олимпиады по зимним видам спорта

В Казани с 3 по 8 февраля проходит спартакиада специальной Олимпиады по зимним видам спорта.

«Дорогие ребята, суть ваших соревнований заключается в том, что Спецолимпиада говорит об одном: позвольте мне победить, но, если у меня не получится, пусть я буду смелым в этой попытке. Будьте смелыми, будьте сильными», — отметила во время открытия соревнований депутат Госдумы РФ Ольга Павлова.

Открытие также посетили российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне на 50 километров Александр Легков и замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Вы уже победители, потому что находитесь здесь сегодня с нами. Мы пожелаем вам от пребывания в Казани, в нашей гостеприимной республике, получить максимум эмоций, познакомиться, если кто впервые в Казани, с культурой Республики Татарстан, получить массу хороших эмоций, удовольствия от участия. Хороших вам стартов», — сказал Садриев.

Соревнования спартакиады стали тестовыми перед проведением Всемирной зимней специальной Олимпиады, которая пройдет в Казани 22 января 2022 года. Предполагается, что мероприятие посетят более двух тысяч спортсменов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеров из 107 стран. Также на соревнования прибудут около 3 тыс. волонтеров и 4 тыс. почетных гостей.