В Татарстане на 660 человек снизилось количество безработных

В Татарстане количество безработных сохранилось на 660 человек, сообщает пресс-служба минтруда РТ.

На сегодняшний день в республике 34,2 тыс. безработных.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, равна 51 928 вакансиям. За отчетную неделю работодатели предложили 4 267 вакантных рабочих мест», — отметили в ведомстве.

878 новых безработных ранее были официально трудоустроены, еще 29 человек получили статус безработного из-за ликвидации организации или сокращения численности штаба работников.