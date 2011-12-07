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В Татарстане на 660 человек снизилось количество безработных

Работодатели предлагают татарстанцам почти 52 тыс. вакансий.

В Татарстане количество безработных сохранилось на 660 человек, сообщает пресс-служба минтруда РТ.

На сегодняшний день в республике 34,2 тыс. безработных.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, равна 51 928 вакансиям. За отчетную неделю работодатели предложили 4 267 вакантных рабочих мест», — отметили в ведомстве.

878 новых безработных ранее были официально трудоустроены, еще 29 человек получили статус безработного из-за ликвидации организации или сокращения численности штаба работников. 

КВ
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