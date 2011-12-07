В Татарстане оплата за тепло выросла на 8% в январе

В Татарстане оплата за тепло в январе выросла на 8%. Анализ проводился по данным 40 домов. Данные представил АО «Татэнергосбыт».

«В январе были холода, около недели. В январских квитанциях, которые население получит в конце месяца, ожидается рост примерно на 8% по отношению к прошлому месяцу», — отметил замдиректора по биллингу и реализации электрической энергии физическим лицам АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин.

Также в организации уточнили, что потребление тепла в декабре выросло на 31%, что сказалось на увеличении счетов за ЖКУ. В декабре 2019 рост потребления тепла составлял всего 13%.

«В домах, где установлены узлы учета, в начислениях температура не фигурирует априори. Там есть узел учета, есть тепловычислитель, на который поступают данные с узла учета. Это прибор, за которым следит наш инспекторский состав. Да, температура есть температура — стало холоднее — больше заходит тепла в дом. Но в расчетах за поставленное тепло температура наружного воздуха не фигурирует», — уточнил замгендиректора АО «Татэнерго» Олег Зверев, напомнив, что компания имеет договор с Гидрометцентром, который передает данные о температуре воздуха с 23-го числа прошлого месяца по 23-е число текущего.

Он также отметил, что в старых домах возникает ситуация, когда отсутствует техническая возможность установить подобные приборы. Это касается 246 домов на территории РТ. Для данных домов температура воздуха остается актуальным показателем при начислении оплаты за тепло.