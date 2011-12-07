В Тетюшах из-за аномально теплой зимы в Волге зацвели водоросли

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В министерство экологии по республике Татарстан поступило сообщение о загрязнении воды от рыбаков в Тетюшах.
Выехав на место и взяв пробу, экологи выяснили, что началась ранняя вегетация водной растительности. Обнаруженное вещество оказалось водорослью Melosira varians, встречающаяся в пресноводных водоемах. В пресс-службе объяснили, что водоросли на Волге зацвели на три месяца раньше.
Результаты анализов показали, что нефтепродуктов в водном объекте нет, превышений предельно-допустимых концентраций также не выявлено.