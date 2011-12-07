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6 мая Путин проведет совещание по снятию ограничений из-за COVID-19

На совещании обсудят вопросы реализации ранее принятых решений и рекомендации по поэтапному выходу России из режима самоизоляции.

6 мая Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации поэтапного выхода России из режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В рамках совещания обсудят реализацию ранее принятых мер, а также рекомендации по поэтапному выходу России из режима самоизоляции.

Напомним, во время последнего обращения, 28 апреля, Путин поручил правительству РФ, Роспотребнадзору и Госсовету РФ разработать план поэтапного выхода из режима самоизоляции. 

КВ
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