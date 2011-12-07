Муфтий РТ предупредил об изменении времени ночного и дневного намазов

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин предупредил татарстанцев об изменении времени ночного и утреннего намазав, сообщает ДУМ РТ.

Так, ведомство уведомляет, что с начала мая (с 5 мая — для Казани) и до начала августа на территории республики «белое зарево заката соединяется с белизной утренней зари». Поэтому невозможно точно определить время начала ночного и утреннего намазав, а также время завершения сухура.

В связи с этим, Совет улемов ДУМ РТ принял решение, что время намазов будет исчисляться по сравнению с ближайшим регионом.

Так, в Казани с 4 мая время утренней молитвы по настоящей ночи — 00.06, 5 мая настоящей ночи уже нет. Муфтий также отметил, что с началом утренней молитвы начинается пост.